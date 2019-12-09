حرمان روسيا من المشاركة في دورة طوكيو 2020

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" اليوم الاثنين، إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، وفقاً لما أفاد به متحدث باسم الوكالة.

وقال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.