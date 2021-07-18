حسام عوار ضمن أهداف يوفنتوس هذا الصيف

يبقى حسام عوار نجم أولمبيك ليون أحد أهداف يوفنتوس هذا الصيف وفقاً لموقع "توتوميركاتوويب" الإيطالي، مع أن أنظار الإدارة توجهت للاعبين آخرين هذا الصيف.

ويعد نجم الوسط من أبرز اللاعبين الذي يرغب باريس سان جيرمان بضمهم بعد نجاحه في استقطاب جيانلويجي دوناروما وسيرخيو راموس وجورجينيو فينالدوم.

منافسة على توقيع عوار بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان وآرسنال

كما سعى آرسنال أيضاً لضم صاحب الـ 23 عاماً منذ الصيف الماضي، لكن الأمور لم تحسم نظراً لاختلاف وجهات النظر، علماً بأن عقده يمتد مع ناديه الفرنسي لموسمين آخرين، ولن يمانع ليون في بيعه بسعر أقل هذا الصيف وفقاً للتقارير.

ويركز يوفنتوس بدوره على إتمام صفقة مانويل لوكاتيلي من ساسوولو حالياً، وبحال فشله في جلب نجم يورو 2020 فسيوجه أنظاره حينها لعوار.