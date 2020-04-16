حسم مصير رونالدو وكوشتا

قال موقع "توتو يوفي" أن النجم كريستيانو رونالدو قرر البقاء وإكمال عقده رفقة يوفنتوس، رغم الحديث عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد.

وذكر التقرير أن تركيز البرتغالي منصب على استكمال فترته في إيطاليا، مع عدم استبعاد فرضية تمديد العقد لسنوات إضافية.

من جهة أخرى أوضح "كالتشيوميركاتو" أن يوفنتوس تلقى عدة من العروض من أجل نجمه دوغلاس كوشتا في الانتقالات الماضية، لكن الفريق رفضها.

وكشف التقرير أن بايرن ميونيخ حاول إعادة لاعبه السابق، لكن بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، بينما عرض باريس سان جيرمان مبادلته مع لايفين كورزاوا أو لياندرو باريديس.