حضور جماهيري محدود في نهائي كأس الرابطة بإنجلترا

قالت الحكومة البريطانية الأحد أنه سيسمح بحضور ثمانية آلاف مشجع في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الانجليزية بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في تجربة تهدف لإفساح المجال أمام عودة الجماهير إلى الملاعب.

وستقام المباراة النهائية لكأس الرابطة في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 25 أبريل الجاري.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 28 فبراير الماضي لكنها تأجلت أملاً في تحسن الأوضاع الصحية والسماح بعودة الجماهير.

وقال مانشستر سيتي في بيان "منحت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة الضوء الأخضر لحضور ثمانية آلاف مشجع كتجربة ضمن برنامج أبحاث الحكومة البريطانية".

وستتاح التذاكر لمشجعي الفريقين وسكان المنطقة القريبة من الملعب والعاملين في مجال الخدمات الصحية.

وستستخدم التجربة وتجارب أخرى في مباريات مماثلة من بينها نهائي كأس الاتحاد في الوقوف على مدى إمكانية السماح بحضور جماهيري كبير في أماكن مغلقة دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وتقرر السماح بحضور أربعة آلاف مشجع في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد بين ليستر سيتي وساوثهامبتون في 18 أبريل الجاري بينما وافقت السلطات على حضور 21 ألفاً في المباراة النهائية للبطولة في 15 مايو. وستقام المباراتان في ملعب ويمبلي.