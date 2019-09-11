حقبة جديدة في إنتر تحت إشراف تشانغ

يؤمن ستيفن تشانغ رئيس إنتر ميلان بأن طاقته الشبابية قد تساعد في منح النادي المنافس في الدوري الإيطالي أفكاراً جديدة وفهم مشجعين من جيله.

وعُين رجل الأعمال الصيني تشانغ (27 عاماً) رئيساً لإنتر في أكتوبر الماضي وتعهد بقيادة النادي، الذي لم يحقق أي لقب كبير منذ 2011، إلى حقبة جديدة.

وقال تشانغ، الذي كان مدير عام النيراتزوري خلال عامين قبل تولي الرئاسة، أنه يقدر المشجعين في نفس سنه ممن لديهم رؤية مختلفة عن الأجيال القديمة.

وأبلغ وسائل الإعلام بعد انتخابه ضمن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية “لا يكتفون بمشاهدة المباراة لمدة 90 دقيقة بل يتابعون مقاطع فيديو قصيرة وما ينشر في حسابات إنستغرام ويوتيوب الخاصة بالأندية ومواقع التواصل الاجتماعي. لذلك يمكنني بطريقة ما جلب أفكار جديدة للكرة الأوروبية وإعطاء نظرة عالمية أشمل تحت توجيه التكنولوجيا.

“السن لا يزعجني. في أميركا والصين يوجد عدد كبير من الشبان في مثل سني يقودون شركات ومشاريع ومن المفترض أن يكون سن الشباب ميزة ويجلب طاقات وأفكاراً جديدة ونظرة إيجابية وتواصلاً مع متطلبات الأجيال الجديدة”.

وحصل إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، على 18 لقباً في الدوري المحلي، وكأس إيطاليا سبع مرات، لكنه تعثر منذ حقق الثلاثية عام 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وأنتونيو كونتي هو المدرب الـ 13 لإنتر منذ الثلاثية وقد تولى القيادة بعد لوتشيانو سباليتي الذي أقيل نهاية الموسم الماضي عقب التأهل لدوري الأبطال.