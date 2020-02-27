حقيقة إصابة أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا

ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصابة أليكسيس سانشيز، جناح إنتر ميلان والمعار من مانشستر يونايتد بفيروس كورونا.

ونشرت قناة "كانال دي فوتبول" التشيلية، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة أوضحت أن إنتر الذي يلعب بصفوفه سانشيز، سيخوض مباراته الليلة أمام ضيفه لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي خلف الأبواب المغلقة، دون جمهور، بسبب فيروس كورونا، ليترجمها البعض بشكل خاطئ، بإصابة سانشيز بالفيروس، وهو أمر غير صحيح.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن إقامة المباراة دون جمهور، في إياب دور الـ 32، من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء القرار بسبب تفشي فيروس كورونا في إقليم ميلانو.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن جميع المباريات الأخرى في دور الـ 32، لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام بشكل طبيعي بدون قيود على حضور الجماهير.

يذكر أنه تم تأجيل العديد من المباريات في إيطاليا بمختلف دورياتها، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تم تأجيل 4 مباريات هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي.