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حقيقة اتفاق برشلونة مع آلابا نجم بايرن ميونيخ

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 12:14
ديفيد آلابا
ديفيد آلابا

كشف بيني زهافي، وكيل أعمال ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ، حقيقة التوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضمه في الصيف.

وقال وكيل الأعمال خلال تصريح مقتضب نقله فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس": "لا يوجد اتفاق شفهي مع برشلونة، والخبر ليس صحيحاً".

يذكر أن النادي الوحيد الذي توصل إلى اتفاق شفهي مع آلابا هو ريال مدريد، لكنه لم يوقع بعد.

وينتهي عقد النمساوي مع الفريق البافاري نهاية الموسم الحالي، وأعلن آلابا أنه لن يجدده ليرحل مجاناً في السوق الصيفي.

كلمات دالة:ديفيد آلابابايرن ميونيخريال مدريدبرشلونة

Via SyndiGate.info


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