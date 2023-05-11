حقيقة اهتمام إيمري بالتعاقد مع نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو

البوابة – يبدو أن تأثير ماتيو أليماني على أستون فيلا قد بدأ بالفعل، حيث أن المدير الرياضي الجديد للنادي الإنجليزي يتطلع للتعاقد مع ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ27 عامًا مع الريال بنهاية الموسم، وعلى الرغم من أن اللاعب يريد الاستمرار في الملكي، إلّا أن هناك تحرك من أليماني وخورخي مينديز وأوناي إيمري لإقناعه بالانتقال إلى أستون فيلا في الميركاتو الصيفي.

أوناي إيمري مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو

بحسب موقع "Beirmingham Mail"، فإن نادي أستون فيلا مستعد لمضاعفة الراتب الحالي الذي يتقاضاه أسينسيو مع الريال والذي يبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني.

وهذا أمر طبيعي في ظل اهتمام النادي بتمويل متطلبات المدرب التركي إيمري الذي يعتزم إعادة بناء الفريق لتحقيق عدة أهداف أبرزها الفوز بالألقاب واللعب في دوري أبطال أوروبا.

وليس بالأمر المستغرب أن يهتم أستون فيلا بلاعب مثل ماركو أسينسيو والذي لا يزال في قمة عطائه الكروي وخاصة الموسم الحالي بعد تسجيله 11 هدفًا مع الفريق وصناعة 8 أهداف رغم عدم اعتماد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بشكل كلي.