حقيقة تعثر انتقال ديكلان رايس إلى آرسنال

أثار تأخر الإعلان الرسمي عن انتقال ديكلان رايس لنادي آرسنال بعض الشائعات حول تعثر الصفقة التي كانت من المقرر أن تتم هذا الميركاتو الصيفي والتي بلغت قيمتها 105 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحافة البريطانية، فإن وست هام وآرسنال أكدا خلال الأيام الماضية أن كل شيء يسير على ما يرام، وأن عملية انتقال رايس إلى الجانرز مستمرة ولم يتغير أي شيء بخصوصها.

لماذا لم يتم الإعلان الرسمي عن انتقال ديكلان رايس إلى آرسنال؟

وفقًا لموقع "Sky Sports"، فقد تم الاتفاق بين الناديين على الصفقة والمبلغ الذي سيدفع قبل أسبوع من الآن، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم إغلاق الاتفاق أو الإعلان رسميًا للجمهور.

وتوضح التقارير أن التأخير حدث بسبب أن وست هام ينتظرون آرسنال للتوقيع على الأوراق والموافقة على ما تبقى من الشروط في عقد لاعب الوسط الإنجليزي، ولا يوجد هناك أي خوف من أن الصفقة قد تلغى.

يشار إلى أن ديكلان رايس كان على قائمة أولويات مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا الذي يريد تعزيز خط الوسط للمنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل، وتم التعاقد مع النجم الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت لـ105 مليون جنيه إسترليني.