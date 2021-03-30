حكم سابق: صلاح اكتسب سمعة سيئة وعلى كلوب تحذيره

طالب الحكم السابق كيث هاكيت مدرب ليفربول يورغن كلوب بتحذير النجم محمد صلاح للتوقف عن «الغطس» داخل منطقة جزاء الخصم، مشيراً إلى أن المصري يضر فريقه.

وفي حوار مع «فوتبول إنسايدر»، أكد الإنجليزي أن سمعة صلاح المتعلقة بـ «التمثيل» تكلف حامل لقب الدوري المحلي الممتاز عدم احتساب ركلات جزاء لصالحه.

واتهم صلاح بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون قبل التوقف الدولي عقب احتكاك مع ويلي بول.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي اتهم فيها النجم المصري بذلك، إذ شهدت مباريات إيفرتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي أيضاً خلال العام الجاري اتهامات مماثلة له.

وقال هاكيت: «أعتقد أن ما يفعله يضع درجة من الضغط على الحكام بأن يتأكدوا ويحصلوا على زاوية الرؤية الصحيحة، على الحكام أن يتحركوا بالقرب منه بشدة لرؤية إلى أي مدى وقع التحام وإذا كان قد وقع قبل حدوث التلامس، هذا تحد بالنسبة للحكام، هذا النوع من اللاعبين، يسقطون على الأرض بسهولة، هناك أحيان يسقط فيها صلاح على الأرض ولا يتخذ الحكام أي قرار.

«بالنسبة لي، كل هذه المنطقة من التمثيل لخداع الحكم تحتاج للحد منها، هي تحتاج الحكام في بداية الموسم القادم أن يقولوا (حسناً، سنحاول أن نمنع هذه الأمور من كرة القدم)».

وعاد هاكيت ليطلب من كلوب أن «يهمس في أذن محمد صلاح ويقول: (انظر، توقف)، لكن اللعبة مختلفة على المستوى الاحترافي، هي تقريبًا تعتمد على الفوز بأي ثمن».

ولفت هاكيت إلى أن «سمعة» صلاح انعكست على قرارت الحكام تجاهه، «رأيت تدخلات تعرض صلاح فيها للمخالفة ولم يحصل على ركلة الجزاء (...) السمعة تُبنى، ولا شك أن الحكام يتأثرون، في كرة القدم الحديثة، الحكام أكثر تحضيراً، ولا شك أنه اكتسب سمعة غير جيدة».