حكم هولندي لإدارة مواجهة ليفربول وريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إسناد مهمة إدارة لقاء ليفربول وريال مدريد، الأربعاء إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرس.

ويستضيف ليفربول، نظيره ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن الملكي فاز ذهاباً بنتيجة 3-1.

وقالت صحيفة «سبورت»، أن كويبرس من أنجح الحكام في قارة أوروبا، وربما يكون صاحب الخبرة الأكبر على الساحة الدولية.

وأوضحت أن الهولندي أدار العديد من المباريات المهمة في أوروبا، بعدما تولى صافرة نهائي الدوري الأوروبي بين أتلتيكو مدريد وأولمبيك مرسيليا، وبين بنفيكا وتشيلسي.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، بين أتلتيكو وريال مدريد، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي 2011 بين برشلونة وبورتو، ونهائي كأس القارات بين البرازيل وإسبانيا في 2013.

وختمت بأن الحكم كويبرس سبق له أن أدار 6 مباريات لليفربول، فاز الريدز في 4 منها، وتعادل في مباراة وخسر أخرى، بينما أدار 7 مباريات لريال مدريد، وحقق الميرينغي 5 انتصارات وتعادل في مواجهة وخسر أخرى.