حكومة كتالونيا: الكلاسيكو من دون جماهير

قالت وزيرة الصحة بحكومة كتالونيا، آلبا فيرجيس، أنه «من المستحيل» أن يتم السماح للجمهور بدخول ملعب كامب ناو لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في 24 من الشهر الجاري.

وكذلك الحال بالنسبة لمواجهة فيرنسافاروش المجري في دوري أبطال أوروبا في 20 الجاري، بسبب تطور أزمة وباء كورونا المستجد في الإقليم.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع إذاعة كتالونيا، وأشارت فيها إلى أن نادي برشلونة لم يرسل إلى وزارة الصحة أو إدارة المخطط الإقليمي للحماية المدنية في كتالونيا (المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا في الإقليم)، حتى الآن، اقتراحه حول كيفية تنفيذ التصويت على اقتراح سحب الثقة من مجلس الإدارة، لإقراره.

يذكر أن البارسا قدم إلى حكومة كتالونيا بروتوكول «Clean and Safe Space» ليتمكن من استقبال جمهور في كامب ناو.

ويسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشغل الجمهور لـ 30% من سعة الملعب في مبارياته، لكن بشرط الحصول على موافقة السلطات الصحية المحلية.

ومع ذلك، أوضحت وزيرة الصحة الإقليمية أنه في ظل الظروف الحالية التي يتطور فيها الوباء، لا يمكن السماح لبرشلونة بخوض مبارياته في الوقت الراهن في كامب ناو بحضور جمهور.