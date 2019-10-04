حكيمي: أرغب في النجاح مع ريال مدريد

أبدى أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، استعداده للعودة إلى الأخير والنجاح في صفوفه.

وقال الدولي المغربي لصحيفة "آس" الإسبانية: "لن أكذب، أود أن أنجح هناك بالتأكيد.

"نشأت في مدريد، إنه النادي الذي أعتبره منزلي وسأحب مواصلة التطور هناك، لكن إن لم أتمكن من ذلك سأحاول أن أنجح في مكان آخر.

"لا يجب أن أبدأ التفكير بشأن الموسم المقبل، يجب أن أركز على الموسم الحالي".

وكان حكيمي (20 عاماً) قد غادر على سبيل الإعارة لموسمين في صفوف دورتموند، وقطع شوطاً طويلاً تحت قيادة لوسيان فافر.