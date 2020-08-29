حكيمي أفضل لاعب صاعد في دوري الأبطال

كشف تقرير نشره موقع "سوفا سكور" المختص في إحصائيات اللاعبين والأندية، عن قائمة أو لائحة تضم لاعبين تحت 21 عاماً، الأكثر تقييماً في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية أنه وفقاً لتقييم هذا الموقع للاعبين الأبرز في المنافسة الاوروبية الكبيرة، وضعت النجم أشرف حكيمي في صدارة الترتيب بتقييم 7.55 نقطة، متقدماً على مواهب مميزة مثل جايدون سانشو وإيرلينغ هالاند زميليه في بوروسيا دورتموند، وألفونسو ديفيس ظهير بايرن ميونيخ، وترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول، ودايو أوباميكانو مدافع لايبتزيغ.

وتألق الدولي المغربي بشكل كبير في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خاص 8 مباريات وسجل 4 أهداف.

وسيخوض حكيمي الموسم القادم تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، بعدما انضم لإنتر ميلان.

فيما يلي اللاعبون أقل من 21 عاماً الأعلى تقييماً في دوري أبطال أوروبا:

1- أشرف حكيمي: 7.55

2- إيرلينغ هالاند: 7.48

3- ألفونسو ديفيس: 7.35

4- ترينت أليكساندر ارنولد: 7.33

5- جايدون سانشو: 7.31

6- دايو أوباميكانو: 7.28