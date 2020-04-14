حكيمي: سأضطر لاتخاذ قرار مهم نهاية الموسم

تنتهي فترة إعارة النجم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند نهاية يونيو القادم، لكن مستقبل المغربي ظهير ريال مدريد الأيمن لا يزال غير مؤكد حتى الآن ما بين العودة أو تمثيل فريق جديد.

ونقل تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لحكيمي أدلى بها لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية وقال فيها: "في يونيو سأضطر لاتخاذ قرار، ستكون خطوة مهمة في مسيرتي، لم يكن لدي اتصال مع ريال مدريد، أتصور أنه ستكون هناك مفاوضات لنعرف ما هو الأفضل لي، لا أعرف متى ينتهي عقدي، هذا يخص وكيلي، هو ذات العقد الذي وقعته عام 2017".

وحول تدريباته في ظل أزمة كورونا، قال: "كما هو الحال مع معظم الدول الأوروبية، فرضت ألمانيا قواعد صارمة فيما يتعلق باحتواء تفشي فيروس كورونا، لكن هذا لم يمنع اللاعبين من التدرب مع فرقهم.

"هنا في دورتموند الأمور أكثر هدوءاً مما هي عليه في مدريد. يسمحون لك بالذهاب إلى السوبر ماركت والتدريب. من المتوقع أن يعود البوندسليغا في 9 مايو وأنا سعيد بذلك، لكن علينا أيضاً توخي الحذر، ننتظر ما سيحدث ودعنا نرى ما إذا كنا نستطيع العودة بهذا التاريخ".