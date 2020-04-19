حكيمي متردد في العودة لريال مدريد

لم يحسم أشرف حكيمي، قرار عودته من جديد إلى ريال مدريد، بعد نهاية فترة إعارته الحالية مع بوروسيا دورتموند، في صيف 2020، بحسب مصادر مقربة منه.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، عن رغبة الدولي المغربي في تمديد فترة إعارته مع ناديه الألماني، خاصة مع مشاركته أساسياً باستمرار تحت قيادة المدرب لوسيان فافر.

ويخشى حكيمي من الجلوس على دكة البدلاء فور عودته إلى إسبانيا، بسبب تفضيل المدرب زين الدين زيدان مشاركة داني كارفخال أساسياً في مركز الظهير الأيمن.

في المقابل، اشترطت إدارة النادي الملكي على حكيمي تجديد عقده حتى عام 2023 على الأقل، من أجل الموافقة على استمراره في ألمانيا، وفقاً لوسائل إعلامية إسبانية.