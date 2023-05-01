حكيمي مطلوب في الدوري الإنجليزي وباريس مستعد للبيع

البوابة - تحوم عدة أندية إنجليزية حول النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان وفقاً لتقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر".

ومع أن العقد الذي يربط نجم ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان السابق بالباريسيين يمتد حتى صيف عام 2026، إلا أن الإدارة الفرنسية تعتزم إجراء تغييرات كبيرة في الفريق بعد نهاية الموسم وقد لا تمانع بيع بعض اللاعبين.

وسيكون سان جيرمان مستعداً للاستماع لأي عرض خلال الصيف إذا ما وصلت قيمته لما يراه مناسباً مقابل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

مانشستر يونايتد وتشيلسي يتنافسان لضم حكيمي

وأشار التقرير إلى تفكير مانشستر يونايتد وتشيلسي الجدي باقتناص الظهير المغربي المتألق الذي خاض 37 مباراة هذا الموسم مع سان جيرمان في جميع المسابقات سجل فيها 4 أهداف، كما صنع 5 أهداف أخرى.

يذكر أن قيمة حكيمي ستتعدى حاجز الـ 70 مليون يورو على أقل تقدير، وهي قيمة اللاعب الحالية في السوق بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.