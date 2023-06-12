حكيمي وزياش وأمرابط يقودون المغرب اليوم أمام الرأس الأخضر ودياً

يلتقي منتخب المغرب مع ضيفه منتخب الرأس الأخضر اليوم الاثنين في مباراة دولية ودية استعدادية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية ستجمعهما على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ويندرج هذا اللقاء ضمن تحضيرات أسود الأطلسي لمواجهة مستضيفه منتخب جنوب إفريقيا التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبيرغ ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في مباراتهما الودية

المدرب: وليد الركراكي

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: عبد الكبير أبقار، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط، عمران لوزا، سفيان بوفال، إلياس شاعر، حكيم زياش

الهجوم: يوسف النصيري