وكيل حكيمي يتحدث عن اهتمام بايرن ميونيخ

ارتبط بايرن ميونيخ بضم الظهير الأيمن أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد.

وتنتهي إعارة الدولي المغربي مع أسود فيستفاليا نهاية الموسم الحالي ومن المتوقع عودته إلى الملكي بعدها.

وقال كامانو وكيل حكيمي، في تصريحات لموقع “سبوكس” الألماني: “بايرن ميونيخ نادٍ كبير، لكننا لا نعرف أي شي عن اهتمامهم بموكلي.

“يمكنني أن أؤكد لكم عدم تواصل أي شخص من بايرن ميونيخ معنا”.

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد لا يفكر في إعارة حكيمي مجدداً أو بيعه الصيف القادم.