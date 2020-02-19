حكيمي يثير الجدل حول عودته لريال مدريد

أثار النجم أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند الجدل حول مستقبله مع النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي المغربي عقب مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان (2-1) في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتطرق خلالها للإشادة بزميله الجديد إيرلينغ هالاند وبنتيجة اللقاء.

وقال حكيمي: "وفقاً لعقدي الذي وقعت عليه بنفسي وكل من حولي فعودتي لريال مدريد ستكون نهاية الموسم الحالي، لكن كل شيء ممكن في يونيو، دعونا نرى ما يخفيه لنا الصيف.

"في عقلي أريد فقط أن أستمر في المشاركة والتطور والنضج، وهنا في ألمانيا يمنحوني الفرصة للقيام بذلك وتقديم كل ما لدي".

وتطرق المغربي للحديث عن مباراة دورتموند أمام باريس سان جيرمان، فقال: "حضرنا لها بشكل جيد للغاية وعملنا بكل ما لدينا من قوة".

وأنهى تصريحاته: "ساعدنا هالاند كثيراً، لنأمل أن يستمر على نفس النهج، إنه لاعب ذكي للغاية ولا يزال عمره صغيراً ولديه الكثير ليقدمه".

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز دورتموند بهدفين لهدف كانا من توقيع هالاند.