حكيمي يحدد شرطاً لاستئناف الدوري الألماني

كشف مدافع بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي عن رأيه في إمكانية استئناف الدوري الألماني بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، كما رفض الحديث عن مستقبله في الوضعية الراهنة.

واعتبر الدولي المغربي في تصريحات نقلها موقع “مرصد المحترفين” عن حوار له مع التلفزيون الإسباني، أن الوضع في ألمانيا أكثر هدوءاً من إسبانيا، في إشارة منه إلى قرار مجموعة من الأندية الألمانية استئناف تدريباتها وسط إجراءات احترازية.

وكشف حكيمي أنه عاد بمعية زملائه للتدرب بتمارين بدنية وتقنية بشكل جماعي لكن في مجموعات صغيرة مع احترام التباعد، موضحاً أن العودة للتدريب تبقى مفيدة لأنها تزيل ملل ملازمة المنزل، مشيراً إلى أنه قبل ذلك كان يحرص على التدريب بالمنزل للمحافظة على لياقته البدنية.

وعن إمكانية استئناف البوندسليغا في 9 من الشهر القادم، يعتقد حكيمي أن ذلك رهين بتحسن الوضع الوبائي بألمانيا، مشدداً على أن كرة القدم تظل أمراً ثانوياً في مثل هذه الظروف.

ورفض حكيمي التطرق إلى مستقبله سواء إذا ما كان سيستمر مع دورتموند أو العودة لريال مدريد او ينتقل لنادٍ آخر ما دامت الدوريات الأوروبية متوقفة، مبرزاً أنه سيتحدث عن هذا الموضوع بعد عودة الأمور إلى سابق عهدها.

وأشار حكيمي إلى أن الوضع الذي يعيشه العالم غير خططه المستقبلية، موضحاً أن إدارة ريال مدريد تعرف ما يستطيع القيام به بعدما قدم مستوى لافتاً في موسمين قضاهما بألمانيا.

وفي وقت تفكر إدارة دورتموند باستعارة حكيمي لموسم آخر، يبدو أن نظيرتها بريال مدريد غير مقتنعة باللاعب، كما كشف استفتاء أجرته صحيفة “ماركا” الإسبانية أن جماهير النادي الملكي تفضل دانييل كارفاخال عليه.