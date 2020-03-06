حكيمي يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليغا

كشف بوروسيا دورتموند عن رقم قياسي لنجمه أشرف حكيمي، أصبح من خلاله الأفضل في الدوري الألماني.

ونشر دورتموند صورة للدولي المغربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وأرفقها بتعليق: "لا أحد في الدوري الألماني يركض أكثر أو أسرع من أشرف حكيمي".

وأصبح النجم المعار من ريال مدريد أحد أهم اللاعبين في البوندسليغا على مدار العامين الأخيرين، كما يعدّ أحد أفضل الأظهرة في أوروبا والعالم، مع تميزه بقوة وسرعة الانطلاق، وفقاً للمحللين.

وقام حكيمي بـ 804 انطلاقة سريعة وموفقة منذ بداية الموسم الحالي، حيث شارك في 21 مباراة في الدوري الألماني، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وتقديم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وحطم المغربي رقمه القياسي كأسرع لاعب في تاريخ البوندسليغا، حين ساهم في فوز فريقه على يونيون برلين (5-0) بداية فبراير الماضي، إذ تم قياس سرعته في تلك المباراة بـ 36.52 كلم/ساعة، متخطياً بذلك رقمه السابق (36.21 كلم/ساعة).