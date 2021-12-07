حكيمي يريد الرجوع إلى ريال مدريد

يرغب النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بالرجوع إلى ريال مدريد في صيف العام القادم، وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

وانتقل النجم الشاب مؤخراً إلى العاصمة الفرنسية قادماً من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

ولعب حكيمي في صفوف ريال مدريد كاستيا قبل أن يشارك مع الفريق الأول لأول مرة في أكتوبر من عام 2017.

وخاض البالغ من العمر 23 عاماً تجربة ناجحة لموسمين مع بورسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ثم انتقل بعدها إلى إنتر ميلان في صيف عام 2020 والذي تألق معه بصورة لافتة أيضاً.

لكن المغربي يحلم بارتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى رغم أن انتقاله لباريس سان جيرمان حصل في يوليو المنصرم.