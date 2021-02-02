حكيمي يقترب من الدوري الإنجليزي

يخطط إنتر ميلان لبيع أشرف حكيمي، الموسم المقبل، على أمل تعويض خسائره المالية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تألقه اللافت مع تشكيلة المدربأنتوني كونتي.

وجرى التعاقد مع المغربي مقابل 40 مليون يورو من ريال مدريد الموسم الجاري، وقد تكون وجهته المحتملة هي الدوري الإنجليزي وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت مجلة “ذا أثلتيك” الرياضية البريطانية أمس أن إنتر أخفق في سداد القسط الأول من صفقة حكيمي والبالغ قيمته 10 ملايين يورو وتم إرجاء موعد السداد حتى مارس المقبل.

لكن مع استمرار تأزم الأوضاع المالية داخل النادي، فقد يكون بيع حكيمي (22 عاماً) خياراً جيداً، خاصة أنه لا يمانع في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وكشفت المجلة أن تشيلسي وآرسنال أبديا اهتماماً كبيراً بالمغربي، خاصة آرسنال الذي سعى من قبل للحصول على خدماته قبل انتهاء إعارته إلى بوروسيا دورتموند، الذي تألق في صفوفه موسمين قبل أن ينتهي به المشوار في إنتر ميلان.

وخاض حكيمي 20 مباراة هذا الموسم، وسجل 6 أهداف.

ومنذ انضمامه، يتم توظيف المغربي دائماً في الجانب الأيمن من وسط الملعب، وهو ما يتيح له التحرك أكثر إلى الأمام والمساعدة على بناء الهجمات، قياساً بما كان عليه الحال حينما كان يلعب في مركز الظهير الأيمن الصريح.