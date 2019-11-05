حكيمي يقود دورتموند لفوز مثير على إنتر

قلب بوروسيا دورتموند الألماني الطاولة على ضيفه إنتر الإيطالي وحقق انتصاراً مثيراً بثلاثة أهداف لاثنين ليقترب من التأهل إلى دور الستة عشر ويجدد معاناة النيراتزوري الأوروبية.

سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 5، وأضاف زميله ماتياس فيسينو الثاني قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

ونجح أشرف حكيمي في تقليص الفارق عند الدقيقة 56، قبل أن يدرك يوليان براندت التعادل بعدها بـ 13 دقيقة، ثم عاد نجم المباراة حكيمي لإضافة الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 77.

بهذا الانتصار الثمين، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة بفارق نقطة واحدة، في اقترب إنتر من توديع البطولة بعدما تجمد رصيد عند 4 نقاط في المركز الثالث.