حكيمي يقود دورتموند لفوز مهم على سلافيا براغ

نجح بوروسيا دورتموند الألماني في تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا وذلك في مباراته الثانية أمام مستضيفه سلافيا براغ بهدفين دون رد.

في الدقيقة 35، ومن عمل فردي مميز، نجح النجم أشرف حكيمي في تسجيل هدف الشوط الوحيد بعد عمل رائع راوغ فيه المدافعين وحارس المرمى قبل أن يضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى معلناً عن تقدم الضيوف.

وفي الدقيقة 89، أضاف نجم المباراة المغربي هدفه الثاني شخصياً والثاني لدورتموند، ليؤمن انتصار فريقه ويواصل تألقه الشخصي في الفترة الأخيرة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بالتالي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة.