حكيمي يقود دورتموند للتغلب على مونشنغلادباخ

أحرز بوروسيا دورتموند هدفاً في كل شوط عبر تورغان هازارد ثم أشرف حكيمي ليفوز 2-1 على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، ويقفز إلى المركز الثاني في الدوري الألماني بانتصاره السابع في آخر ثماني مباريات.

منح هازارد التقدم للفريق الضيف بعدما خدع ثلاثة مدافعين وحصل على مساحة ليسدد كرة رائعة في المرمى في الدقيقة الثامنة.

وأدرك مونشنغلادباخ التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني حين حول لارس شتيندل الكرة داخل الشباك من مدى قريب.

لكن دورتموند استعاد تفوقه في الدقيقة 71 عندما استلم حكيمي تمريرة من جايدون سانشو وانطلق نحو المرمى قبل أن يسدد في شباك يان سومر.

وأنقذ سومر كرة في وقت سابق بيد واحدة من على خط المرمى بعد رأسية مذهلة من هازارد.

وكاد سانشو، الذي صنع الهدف الثاني ورقم 15 هذا الموسم بعد نزوله بقليل، أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 79 لكن محاولته ارتدت من القائم.

وأهدر إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند فرصة من مدى قريب.

وتقدم دورتموند للمركز الثاني برصيد 51 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن بايرن ميونيخ الذي يستضيف أوغسبورغ، الأحد.

وتعادل رازن بال شبورت لايبتزيغ دون أهداف مع فولفسبورغ ليتراجع للمركز الثالث برصيد 50 نقطة.