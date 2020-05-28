حكيمي يمنع ريال مدريد من ضم مونييه مجاناً

ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع توماس مونييه ظهير باريس سان جيرمان قبل عدة أعوام، لكن الصفقة لم تصل لطريق النور بسبب المدرب زين الدين زيدان.

ويرحل مونييه في الصيف عن الفريق الباريسي بعد نهاية عقده مع إدارة النادي في يونيو المقبل ليصبح لاعباً حراً في سوق اللاعبين ويحق له الانضمام لأي نادٍ بالمجان.

كشفت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية الموالية لريال مدريد كشفت السبب وراء رفض المدرب الفرنسي لريال، زيدان، فكرة التعاقد مع مونييه نهاية الموسم الجاري، بعدما فكر في ضمه من قبل لتعويض رحيل دانيلو إلى مانشستر سيتي.

وأوضحت الشبكة أن زيدان يعرف اللاعب جيداً ورغم ذلك اتجه للتعاقد مع ألفارو أودريوزولا واختفت فكرة ضم مونييه تماماً، لكن مع انتهاء عقده مع سان جيرمان عادت وسائل الإعلام لتضع اسم اللاعب في مدار الميرينغي من جديد.

وأفادت الشبكة المدريدية بأن زيدان لا يريد التعاقد مع مونييه والسبب يرجع في رغبته في الاعتماد على حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال.

ويرغب زيدان أن يكون حكيمي هو خليفة دانييل كارفاخال في خانة الظهير الأيمن ولا يرغب في ضم مونييه لعدم تضييق الخناق عليه و منحه الفرصة للتألق مع الفريق في السنوات القادمة.