حكيمي يميل للرحيل عن باريس سان جيرمان

يدرس النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الرحيل عن ملعب بارك دي برانس خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشارت الجريدة الصادرة من كتالونيا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً ليس سعيداً بأحوال المعيشة في باريس.

لكنها نوهت لوجود عدة عقبات تهدد رغبة نجم ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان السابق، إذ أن عقده الحالي مع الباريسيين يمتد حتى صيف عام 2026.

كما أن أجوره الضخمة التي تصل لنحو 10 ملايين يورو سنوياً تجعل رحيله عن العاصمة الفرنسية أكثر تعقيداً.

وتعرض المغربي للطرد مرتين مؤخراً في الدوري الفرنسي، كما اتهم بالتحرش مما ساهم في انفصاله عن زوجته.

هل سيرجع حكيمي إلى ريال مدريد؟

أشارت تقارير إسبانية في الآونة الأخيرة أن حكيمي يريد الرجوع إلى ريال مدريد، وهي نية تطرق لها وكيل أعماله ومدربه السابق أنتونيو كونتي.

لكن صحيفة "آس" الصادرة من مدريد استبعدت رجوع اللاعب إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، نظراً للعقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان ولتوتر العلاقة بين الناديين في الوقت الراهن.