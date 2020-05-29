حكيمي يواصل لعبة الأرقام

حقق أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، رقماً قياسياً جديداً في الدوري الألماني.

ووفقاً للموقع الرسمي للبوندسليغا، فإن حكيمي هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني منذ بدء جمع البيانات في موسم 2011 – 2012.

وأشار إلى أن سرعة حكيمي بلغت (36.20 كم/ساعة)، خلال تعادل دورتموند مع لايبتزيغ بنتيجة (3 – 3)، ما منحه لقب الأسرع في تاريخ البطولة.

وأوضح أن الظهير المغربي رفع سرعته إلى (36.49 كم/ ساعة)، خلال لقاء دورتموند ضد يونيون برلين هذا الموسم ليتفوق على رقمه القياسي القديم.

يذكر أن حكيمي شارك هذا الموسم في 28 مباراة بالدوري الألماني، وأحرز 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وبرز النجم المغربي بمستويات لافتة في الفترة الأخيرة سواء مع دورتموند أو مع منتخب الأسود مما جعل ريال مدريد يغير موقفه من مسألة عودة الظهير إلى صفوفه.

وتحدثت العديد من التقارير في الفترة الماضية إما عن عودة وشيكة لحكيمي إلى الملكي وإما عن تسهيل مهمة ريال في الظفر بخدمات إيرلينغ هالاند الذي بات النجم الأول لدورتموند.

ويبدو ريال جاداً في التعاقد مع هالاند في وقت تؤكد فيه تقارير أن الفريق الإسباني يدرك جيداً أن الفوز بهذا النجم سيكون مكلفاً.

وكان تقرير بريطاني قد كشف عن تطور جديد بشأن ارتباط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن”، فإن ريال سيستغل حكيمي كورقة مساومة لدورتموند من أجل ضم هالاند.

ويلعب حكيمي مع دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وتمسك الميرينغي بعودة اللاعب إلى سانتياغو بيرنابيو، لكن هناك مخاوف من أن يجلس الظهير المغربي على مقاعد البدلاء.

وقالت الصحيفة أن داني كارفاخال يظل الخيار الأول لدى المدرب زين الدين زيدان في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد على أتم الاستعداد للتفاوض حول انتقال حكيمي بشكل نهائي إلى دورتموند، لتسهيل قدوم هالاند إلى بيرنابيو وقيادة هجوم الملكي لسنوات مقبلة.