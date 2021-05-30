حكيم زياش ثالث مغربي وخامس عربي يفوز بدوري الأبطال

بات نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش ثالث لاعب مغربي وخامس لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق اللندني بالكأس أمس السبت

وتفوق تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف، سجله النجم الدولي الألماني الشاب كاي هافيرتس في الدقيقة 42 من النهائي الذي جرى على ملعب دو دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية.

وعلى الرغم من أن حكيم زياش لم يشارك في المباراة وبقي احتياطياً، إلا أنه بات ثالث لاعب مغربي يتوج باللقب الأوروبي الغالي، بعد مواطنيه أشرف حكيمي مع ريال مدريد عام 2018 ومنير الحدادي مع برشلونة عام 2015.

كما بات زياش خامس لاعب عربي يتوج باللقب بعد الجزائري رابح ماجر عام 1987 مع بورتو ضد بايرن ميونيخ، والمصري محمد صلاح مع ليفربول عام 2019 ضد توتنهام هوتسبير، وأشرف حكيمي مع ريال مدريد أمام ليفربول عام 2018، ومنير الحدادي مع برشلونة عام 2015 ضد يوفنتوس.

هل سيبقى حكيم زياش مع تشيلسي؟

يذكر أن الشائعات تحوم حول مستقبل زياش مع بطل أوروبا، إذ أشارت تقارير إلى أنه سيغادر خلال سوق الانتقالات الصيفي بحثاً عن فريق يمنحه فرصة المشاركة أساسياً بشكل مستمر، وهو أمر لم يحصل معه منذ انتقاله إلى لندن نظراً لتعدد إصاباته وعدم اقتناع المدربين السابق فرانك لامبارد والحالي توماس توخيل بما قدمه.