حلم أوباميانغ يصطدم بموقف آرسنال الصارم

أكد تقرير كتالوني أن مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ وافق على الانتقال إلى برشلونة، لكنه لا يستطيع تحقيق هذا الحلم في ظل الرغبة الجارفة لفريقه في الاحتفاظ بخدماته.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الخميس، أن النجم الغابوني رد على البارسا بالموافقة لكن موقف النادي اللندني يبدو مختلفاً، حيث سيكون من الصعب أن يخسر أحد نجومه بسهولة، كما أن جماهير الغانرز لن تتقبّل الأمر.

ويعاني آرسنال حالياً من تراجع نتائجه حيث يحتلّ المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.

وأوضحت الصحيفة أنه بناء على هذه الصعوبات ستركز إدارة برشلونة على إمكانية ضم الغابوني مجاناً عندما ينتهي عقده في صيف 2021.

وذكرت موندو ديبورتيفو أن أوباميانغ بصفته قائداً لآرسنال، لا يمكنه الضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن إذا أعلن رغبته سيضع الغانرز في مشكلة كبيرة.

ويبحث برشلونة حالياً عن مهاجم مميز لتعويض النجم لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب حتى مايو المقبل.

ووفقاً لتقرير كتالوني فقد بات برشلونة على مقربة من حسم صفقة جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما شهدت المفاوضات حولها انفراجة مهمة.

وكانت تقارير صحافية سابقة ذكرت أن البارسا توصل إلى اتفاق مع بالميراس بشأن ضم لاعبه ماتيوس فيرنانديز مقابل 11 مليون يورو.

لكن أزمة عطلت إبرام الصفقة، وهي أن بوتافوغو يملك 25 بالمئة من حقوق اللاعب، مقابل 75 بالمئة لبالميراس ولم يوافق الأول بعد على انتقال فيرنانديز إلى البلاوغرانا.

ويبدو أن هذه المشكلة باتت في طريقها إلى الحل، حيث ذكرت موندو ديبورتيفو أن الخلاف بين بوتافوغو وبالميراس سينتهي خلال أيام، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة إذا لم تظهر عقبات جديدة.

ويجيد البرازيلي اللعب في مركز خط الوسط الدفاعي، حيث يمتلك قدرات كبيرة لقطع الكرات، بالإضافة إلى تميّزه في التحول الهجومي.