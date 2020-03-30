حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا يراود غوارديولا

هيمن مانشستر سيتي على منافسات الكرة الإنجليزية في آخر عامين، تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، ويكفي القول أنه توج بجميع الألقاب المحلية الموسم الماضي.

ولم يقدم سيتي نفس التألق اللافت للنظر محلياً هذا الموسم، حيث ابتعد عن ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة، قبل 9 مراحل من نهاية البطولة، ليتبخّر حلمه في التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

ومع هذا الفارق الكبير في النقاط، بدأ سيتي التركيز على التتويج بألقاب البطولات الأخرى التي يشارك فيها، والتي بدأها بالفوز بكأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يأتي تفشي فايروس كورونا ويبعثر أوراق الفريق.

مع فقدان لقب الدوري الإنجليزي حسابياً لصالح ليفربول، بدأ مانشستر سيتي التركيز بشدة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وبالفعل واصل حملته بقوة في المسابقة الأوروبية، من خلال الفوز ذهاباً في دور الـ 16 على ريال مدريد بنتيجة 2-1.

وكان سيتي قريباً من حجز مقعده في ربع النهائي، ليأتي ذلك التوقف ليؤثر على الحالة الذهنية للفريق الذي يتوجب عليه استعادة التركيز في حال تم استئناف النشاط.

كما أن ذلك التوقف لن يخدم سيتي في دوري الأبطال، خاصة أنه كان سيواجه ريال المنقوص من تيبو كورتوا ومارسيلو وهازارد وماركو آسينسيو، كما كان سيواجه الملكي وهو ليس في أفضل أحواله الفنية بعد خسارة صدارة الدوري الإسباني لبرشلونة.

وبالتالي سيساعد التوقف ريال مدريد على استعادة خدمات نجومه والتحضير بشكل أفضل لقلب الطاولة على سيتي، وحرمانه من حلم التتويج باللقب للمرة الأولى.