حلم اللقب الخامس يراود جوكوفيتش في دبي

يملك الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في التنس، قصص نجاح كبيرة في بطولة دبي الدولية، والتي تبقى لها مكانة خاصة في جدول اهتمامات أشهر رياضيّ في صربيا، وأحد أبرز لاعبي التنس في العالم على مر العصور.

وتواكبت إنجازات جوكوفيتش في دبي الدولية مع بداية توهجه وانطلاقته، من أجل الدخول وسط الكبار في التصنيف العالمي، وتحديداً اعتباراً من عام 2009، والذي أحرز فيه أول لقب لبطولة دبي الدولية للتنس قبل 11 عاماً.

ويبحث الصربي حالياً في دبي عن اللقب الخامس له في بطولته المحببة، والتي سبق له أن فاز بـ 4 من ألقابها أعوام “2009 و2010 و2011 و2013”، ليكون اللاعب الثاني الأكثر فوزاً بها بعد السويسري روجر فيدرر، والذي توج بها 7 مرات أعوام “2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 و2015”.

وتحظى بطولة دبي الدولية، بتاريخ طويل مع نجوم التنس ومشاهيره على مدار الـ 27 نسخة الماضية، منذ انطلاقتها عام 1993، كونها كانت منصة انطلاق الكثير من المشاهير حول العالم، وأبرزهم فيدرر ورافاييل نادال وأندي روديك وجيروم جولمار وتوماس موستر وتوماس بيرديتش وأندي موراي وخوان كارلوس فيريرو ومارات سافين وكاريل نوفتسيك.

وجوكوفيتش، المولود في 22 مايو 1987، صاحب الأرقام المهمة في أكبر معدلات فوز بلا هزيمة على التوالي، برصيد 43 فوزاً، والثالث في تاريخ اللعبة لأكبر معدلات بقاء على قمة التصنيف العالمي، بواقع 267 أسبوعاً.

ودخل الصربي النسخة الـ28 من دبي الدولية للتنس وهو يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين المعلن الاثنين، برصيد 9720 نقطة، يليه الإسباني نادال في المركز الثاني برصيد 9395، ثم فيدرر برصيد 7130 نقطة، والنمساوي دومينيك تييم في المركز الرابع برصيد 7045 نقطة، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 5890 نقطة.