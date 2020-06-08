حلم زيدان بالاعتماد على ثلاثي هجوم ريال مدريد قابل للتنفيذ

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن حلم المدرب زين الدين زيدان الهجومي في ريال مدريد، قابل للتنفيذ أخيراً، وذلك باعتماد الفرنسي على ثلاثي خط الهجوم، إيدين هازارد وماركو آسينسيو وكريم بنزيمة، مع عودة الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة: "للمرة الأولى سيكون متاحاً أمام زيدان، فرصة الاعتماد على الثلاثي المفضل لديه في خط الهجوم، وذلك بعد أن كشف خلال الصيف الماضي، تفضليه لهذا الثلاثي، عقب المباراة الودية التي خاضها حينها ريال مدريد أمام بايرين ميونيخ، وانتهت بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد".

وأضافت "فترة التوقف الطويلة للدوري، ومنذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا أتاحت الفرصة لتعافي اللاعبين المصابين في ريال مدريد، والتي حرمت زيدان فرصة الاعتماد على ثلاثيه الهجومية طيلة المباريات السابقة، والاتكال حصراً على بنزيمة، وذلك بعدما غاب آسينسيو طوال الموسم جراء تعرضه لإصابة في قطع بالرباط الصليبي قبيل انطلاقة الموسم الحالي، بالإضافة إلى تعرض هازارد إلى الإصابات، كان آخرها في فبراير الماضي، وهو ما دفع زيدان للانتظار 10 أشهر ونصف، حتى يستطيع تحويل حلمه الهجومي إلى واقع في مباريات الدوري، خاصة أن الفريق الملكي يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب برصيد 56 نقطة، ومتأخراً بفارق النقطتين عن غريمه التقليدي ومتصدر الدوري فريق برشلونة صاحب 58 نقطة".

ويستعد ريال مدريد الأحد المقبل، لاستئناف أول مباريات عودة انطلاقة الدوري، حين يواجه آيبار الذي يحتل المركز 16 وصاحب رصيد 27 نقطة، في مهمة سهلة نسبياً لفريق العاصمة مدريد، لكونه يواجه فريقاً يعاني ضغوطات الابتعاد عن شبح الهبوط، بالإضافة إلى الفوارق الفنية التي تفصل الفريقين، وهو ما أكدته مباراة الذهاب التي جمعتهما نوفمبر الماضي، حين فاز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، حملت توقيع بنزيماً بتسجيله الهدفين الأول والثالث، وسيرخيو راموس الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما اختتم فيديريكو فالفيردي الرباعية في الدقيقة 61.