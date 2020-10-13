حوار رونالدو ومبابي يثير فضول وسائل الإعلام

تطرقت تقارير للحديث الذي دار بين كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال ويوفنتوس، وكيليان مبابي، نجم فرنسا وباريس سان جيرمان، خلال مواجهة منتخبي بلديهما في دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت الكاميرات حديثاً قصيراً بين مبابي ورونالدو أثناء المباراة، وهو ما أثار فضول المتابعين.

وقالت شبكة «سكاي سبورت»: «قدم رونالدو بعض النصائح لنجم باريس سان جيرمان، الذي لم يستطع التوقف عن الضحك عندما اقترب منه البرتغالي».

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «ربما تحدث الثنائي عن مستقبلهما، حيث ارتبط رونالدو بالانتقال إلى سان جيرمان، بينما يأمل مشجعو يوفنتوس أن يتمكن رونالدو من إقناع نجم كبير مثل مبابي بالقدوم إلى الفريق، مثلما فعل مع ماتيس دي ليخت سابقاً».