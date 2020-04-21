ريال مدريد يعرض يوفيتش على نابولي لتخفيض ثمن رويز

يسعى ريال مدريد للحصول على خدمات فابيان رويز نجم وسط نابولي.

محاولات ريال يقابلها البارتينوبي بالمغالاة في مطالبه في ظل الدور المهم الذي يلعبه الإسباني مع الفريق في الفترة الماضية وفي ظل وجود عروض أخرى لشرائه.

وقال موقع "جول" أن ريال مدريد يسعى لتخفيض سعر الصفقة عن طريق إدخال مهاجمه لوكا يوفيتش فيها، مستغلاً رغبة نابولي في ضم مهاجم جديد الموسم القادم.

وانضم يوفيتش للملكي الصيف الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت، لكنه لم يستطع إثبات نفسه في تشكيل المدرب زين الدين زيدان.

وتقدر القيمة السوقية لرويز بحوالي 50 مليون يورو، وهي القيمة التي دفعها ريال مدريد بداية الموسم الجاري لاستقطابه.

ويستعد نابولي في الوقت الحالي لفقدان مهاجمه آركاديوش ميليك الذي ينتهي عقده نهاية الموسم القادم، لكن موقفه في النادي غير واضح.

وانتشرت تقارير عن رغبة إنتر ميلان في الحصول على خدمات ميليك نظراً لإمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

وكشفت تقارير أخرى عن سعي برشلونة أيضاً للحصول على خدمات رويز، إذ ظهر إيريك أبيدال المسؤول عن القسم الرياضي في النادي بمدرجات ملعب ساو باولو لمتابعته عن كثب نهاية العام الماضي.