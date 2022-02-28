خاميس رودريغيز مرشح للعودة إلى أوروبا

أكدت تقارير خلال الساعات الماضية عن اهتمام غالاتاساراي التركي بخدمات الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز نجم الريان القطري.

وانتقل صاحب الثلاثين عاماً إلى دوري نجوم قطر صيف العام المنصرم بعد رحلة قصيرة لم تتكلل بالنجاح رفقة إيفرتون في إنجلترا.

ووقع الكولومبي على عقد مع الريان يمتد حتى صيف عام 2024.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير اليوم الاثنين أن القائمين على النادي التركي يستهدفون لاعب ريال مدريد وبورتو وموناكو السابق.

واجتمع مسؤولو غالاتاساراي مع جورجي مينديش وكيل أعمال خاميس خلال الأيام الماضية على أمل جلبه إلى تركيا.

يذكر أن مدرب غالاتاساراي الحالي هو مساعد مدرب مانشستر سيتي السابق دومينيك تورينت.

يذكر أن رودريغيز خاض 82 مباراة دولية سجل خلالها 23 هدف.