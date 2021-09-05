خاميس رودريغيز مطلوب في تركيا

قال موقع "فوت ميركاتو" أن اسطنبول باشاكشهير قدم عرضاً رسمياً للحصول على خدمات النجم الدولي الكولومبي خاميس روديغيز من إيفرتون هذا الصيف.

ولم تغلق بعد نافذة الانتقالات في تركيا، وما زال مسموحاً للأندية إجراء الصفقات لتدعيم صفوفها.

وطلب باشاكشهير التعاقد مع نجم ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو السابق على سبيل الإعارة.

وليس معروفاً بعد ما إذا كان لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً يرغب بالانتقال إلى الدوري التركي.

ويرتبط اللاعب بعقدٍ مع إيفرتون يمتد لموسم آخر، إلا أن المدرب رافاييل بينيتيز لا يعتبره جزءاً من خططه للموسم الجاري مما يرجح رحيله إما إلى تركيا أو خلال فترة انتقالات يناير القادمة.