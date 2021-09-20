خاميس رودريغيز يقترب من الاحتراف في الخليج

يبدو النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز في طريقه للانتقال إلى الخليج لاستكمال مسيرته الاحترافية وفقاً لتقارير إعلامية.

وعانى البالغ من العمر 30 عاماً منذ انتقاله إلى إيفرتون صيف العام الماضي نظراً لكثرة الإصابات وتراجع المستوى.

وانضم نجم ريال مدريد السابق للفريق الإنجليزي من أجل العمل تحت إشراف مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

لكن أنشيلوتي قرر الرحيل عن النادي والعودة لتدريب الفريق الملكي هذا الصيف.

وارتبط اسم خاميس بالانتقال إلى الريان القطري على سبيل الإعارة مع أن التقارير أشارت إلى أنه سافر بالطائرة إلى دبي.

وانضم صانع الألعاب الكولومبي إلى إيفرتون بصورة مجانية ووقع عقداً لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام ثالث.