خاميس رودريغيز يقترب من ميلان

كشف تقرير إيطالي، أمس الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط خاميس رودريغيز، صانع ألعاب إيفرتون، بالانتقال إلى ميلان هذا الصيف.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن الدولي الكولومبي سيكون بديل هاكان تشالهانوغلو الذي غادر الروسونيري مؤخراً صوب إنتر بعد انتهاء عقده.

وقال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن صفقة خاميس قد تحسم لصالح ميلان نظير 10 ملايين يورو فقط.

مينديش يسعى لنقل خاميس إلى ميلان

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن جورجي مينديش، وكيل رودريغيز ورافاييل لياو جناح ميلان، عرض على النادي اللومباردي إجراء صفقة تبادلية مع إيفرتون تضم اللاعبين.

يذكر أن رحيل كارلو أنشيلوتي عن تدريب إيفرتون للإشراف على ريال مدريد قد يلعب دوراً مهماً في تحديد مصير النجم الكولومبي الذي انتقل إلى إنجلترا منذ البداية للعمل تحت إشراف المدير الفني الإيطالي.