خاميس: غادرت إيفرتون بسبب بينيتيز

أكد الكولومبي خاميس رودريغيز نجم خط الوسط المهاجم في الريان القطري أنه غادر صفوف إيفرتون مضطراً بسبب المدير الفني الإسباني رافاييل بينيتيز.

وقال نجم ريال مدريد وبورتو وموناكو السابق في تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو: "كنت أود البقاء في إيفرتون لفترة أطول، إنه نادي مذهل، ومشجعوه رائعون، لكني اصطدمت بمدرب لم يرغب بالاعتماد علي، لكني أردت الاستمرار هناك.

"للأسف لم يرغب المدرب بالاعتماد علي."

وغادر صاحب الـ 30 عاماً صفوف التوفيز في سبتمبر المنصرم وانضم للريان في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وخاض الدولي الكولومبي 9 مباريات مع الفريق القطري هذا الموسم حتى الآن جميعها في دوري نجوم قطر سجل خلالها 3 أهداف، كما تسبب بأربعة أهداف أخرى.