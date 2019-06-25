خاميس لا يفكر بمستقبله مع ريال مدريد

قال النجم خاميس رودريغيز أنه ليس منشغلاً بمستقبله مع ريال مدريد في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده الكولومبي المشارك في بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة حالياً في البرازيل.

وقال نجم بايرن ميونيخ السابق عقب فوز كولومبيا 1-0 على باراغواي في آخر مباراة للفريق ضمن المجموعة الثانية في تصريحات صحفية: “أفكر فقط في كوبا أميركا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئاً، القرار يعود إلى النادي، أعتقد أن هناك أشخاصاً لديهم نفوذ كبير في داخل النادي وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك، لم أتحدث مع زيدان على الإطلاق”.

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن خاميس الذي من المنتظر ألا يكون جزءاً من المشروع الجديد لريال مدريد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة الملكي.

وكان بايرن ميونيخ الذي كان يلعب خاميس بين صفوفه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قد تنازل عن بند أحقية شراء النجم الكولومبي بعد انتهاء مدة الإعارة ليعود الأخير مجدداً إلى ريال مدريد.

ولكن مع عودة زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني للملكي، أصبح رحيل خاميس محتملاً بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقة التي كانت تربطه بالمدرب قبل رحيله إلى بايرن والتي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وذكرت صحف إسبانية أن نابولي الذي يشرف عليه كارلو أنشيلوتي، يتطلع إلى ضم خاميس على سبيل الإعارة، فيما يرغب ريال في بيعه نهائياً.