خاميس مصمم على النجاح في ريال مدريد

تمكن خاميس رودريغيز صانع ألعاب ريال مدريد، من تسجيل هدفه الأول مع فريقه الملكي هذا الموسم.

وهز الدولي الكولومبي الشباك خلال فوز ريال مدريد على نظيره غرناطة بنتيجة 4-2، السبت الماضي ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" أن خاميس سيبقى في فالديبيباس (مقر تدريبات ريال مدريد)، خلال فترة التوقف الدولي، لمواصلة العمل الجاد من أجل استعادة ثقة مدربه زين الدين زيدان.

وأضافت أن النجم الكولومبي ليس لديه سوى شيء واحد في رأسه وهو النجاح في ريال مدريد، ولهذا السبب سيبقى في مقر تدريبات الملكي خلال فترة التوقف الدولي، لمواصلة التحضيرات تحت إشراف زيدان.