خاميس وبايل ينالان ثقة زيدان

يبدو أن نجمي ريال مدريد خاميس رودريغيز وغاريث بايل أثبتا إلى حدٍ كبير أحقيتهما بثقة المدرب زين الدين زيدان والفرصة التي أعطاها لهما.

وقدم الثنائي مباراة جيدة أمام الضيف بلد الوليد على الرغم من انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفشل ريال مدريد في تحقيق الانتصار في أولى مبارياته على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأظهرت أرقام بايل وخاميس جودة العمل الذي يقوم به الثنائي في الفترة الأخيرة، في خطوة إيجابية من أجل الحصول على أدوار أكبر خلال الموسم.

وشارك خاميس أساسياً لأول مرة مع ريال مدريد بعد عودته من الإعارة التي قضاها مع بايرن ميونيخ لمدة موسمين، ليحظى بتشجيع كبير من جماهير بيرنابيو.

ونفذ الدولي الكولومبي 34 تمريرة صحيحة من أصل 40 خلال المباراة، كان جزء كبير منها تمريرات مفتاحية ساعدت الفريق في العمل الهجومي.

بينما كان بايل أكثر اللاعبين نشاطاً على الإطلاق في صفوف الفريقين، حيث وصلت نسبة تمريراته الناجحة إلى 90%، كما سدد 6 مرات على المرمى، وكان أكثر لاعبي ريال مدريد لمساً للكرة في مناطق الخطورة مناصفة مع كريم بنزيمة، ولم ينقصه سوى التسجيل فقط.

ومن المتوقع أن يحصل الثنائي على أدوار أكبر مع ريال مدريد خلال ما تبقى من الموسم، خاصة مع استمرار غياب إيدين هازارد وماركو آسيسنيو بسبب الإصابة.

يذكر أن خاميس وبايل كانا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، علماً بأن الكولومبي تعرض للإصابة وفقاً لبيان رسمي أصدره النادي الاثنين.