خاميس يترقب مصير بايل

ينتظر النجم خاميس رودريغيز مصير غاريث بيل مع ريال مدريد هذا الشهر خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وعانى الدولي الكولومبي من عدم المشاركة في النصف الأول من الموسم الحالي بسبب الإصابة في بداية الأمر ثم جلوسه على دكة البدلاء بشكل مستمر.

وبدأ خاميس في البحث عن عروض جديدة خاصة أنه خرج لمدة موسمين للإعارة في بايرن ميونيخ لكنه لم يحقق النجاح المطلوب ثم عاد إلى الملكي دون جديد حيال مشاركته.

وكشفت تقارير إسبانية أن كارلو أنشيلوتي يرغب في جلب خاميس إلى إيفرتون هذا الشهر.

في المقابل، رفضت إدارة ريال مدريد الحديث عن هذه العروض حتى يجتمع رئيس النادي فلورنتينو بيريز مع النجم الويلزي.

وبحال رحيل بايل، لن تتم الموافقة على رحيل خاميس لأنه سيكون البديل المتاح للمدرب زين الدين زيدان.