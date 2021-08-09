خاميس يتمنى رؤية ميسي ورونالدو سوياً في يوفنتوس

تمنى خاميس رودريغيز أن يتحقق حلمه وحلم الكثيرين مثله برؤية الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سوياً في فريق واحد.

وانتهى عقد "ليو" مع برشلونة في يوليو المنصرم وفشل النادي بعدها في مساعيه لتجديد عقد نجمه الأول ليرحل بعد مسيرة امتدت لحوالي 17 عاماً.

ويرى خاميس صانع ألعاب إيفرتون أن الفرصة مواتية رغم صعوبتها لرؤية أسطورتي كرة القدم يلعبان إلى جانب بعضهما في يوفنتوس.

ويقضي رونالدو موسمه الأخير مع البيانكونيري الذي عاد ماسيميليانو آليغري للإشراف عليه بعد نهاية الموسم الماضي.

ماذا قال خاميس عن ميسي ورونالدو؟

وقال الدولي الكولومبي عبر منصة "تويتش": "على ميسي أن يذهب إلى يوفنتوس حتى يزامل رونالدو، سيكون ذلك حدثاً ضخماً، يحلم الكثير من الأنصار برؤيتهما سوياً في فريق واحد."

يذكر أن الهداف الأرجنتيني بات على بعد خطوات من إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان إن صحت التقارير.