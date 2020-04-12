خاميس يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس

دخل خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد في مفاوضات مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس من أجل الانضمام لأحدهما الموسم القادم.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، أن وكيل اللاعب جورجي مينديش عقد مفاوضات مع الناديين في ظل اتجاه ريال مدريد لبيع الدولي الكولومبي الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني زين الدين زيدان.

ويبحث ريال مدريد عن بيع عدد من اللاعبين نهاية الموسم على رأسهم خاميس الذي لم يشارك هذا الموسم سوى في 14% فقط من الدقائق المتاحة في الدوري الإسباني، إذ خاض 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع مثله، كما شارك في 6 مباريات أخرى في بطولات كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال وكأس السوبر الإسباني ولم يسجل فيها أي أهداف، إلا أنه صنع هدفاً واحداً فقط.