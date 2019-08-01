خاميس يرفض الانتقال للدوري الصيني

رفض الكولومبي خاميس رودريجيز فرصة اللعب في الدوري الصيني، قبل غلق السوق هناك بساعات قليلة بعد أن أبدى فريق جوانزو اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه ولكن محاولته باءت بالفشل، بسبب اصرار اللاعب على البقاء في أوروبا في الميركاتو الحالي.

أشارت مصادر "أي بي سي" أن غوانغجو تقدم بعرض رسمي قيمته 45 مليون يورو، لكن نجم بايرن ميونيخ السابق رفض الرحيل، خاصةً وأن ريال مدريد أعلمه بأن المدرب زين الدين زيدان يرغب ببقائه بعد إصابة ماركو آسينسيو بالرباط الصليبي لينتهي موسمه مبكراً.