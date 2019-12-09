خاميس يعود لتدريبات ريال مدريد

تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان مفاجأة سارة بعودة النجم خاميس رودريغيز للتدريبات الجماعية.

وكان الدولي الكولومبي يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة غاب إثرها عن التدريبات طيلة الشهر الماضي.

وتعرض نجم موناكو وبورتو السابق للإصابة أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده الشهر الماضي.

وكشفت تقارير بأن خاميس عاد من الإصابة في وقت أبكر وأسرع مما كان متوقعاً، حيث كان الطاقم الطبي يتوقع ابتعاده لفترة أطول، بسبب انتكاسته الأخيرة في الركبة.

وبحصوله على الضوء الأخضر لبدء التدريبات، يكون صاحب الـ 28 عاماً قد عزز فرصه في العودة للفريق الأسبوع القادم، ليلحق بالقائمة المسافرة إلى كتالونيا لخوض الكلاسيكو أمام برشلونة بعدما كان مهدداً بالغياب حتى بداية العام الجديد.

وعاد خاميس إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ، والتي امتدت لنحو موسمين، لكنه عانى الأمرين مع لعنة الإصابات التي طاردته 3 مرات في أول خمسة أشهر من الموسم الجديد، ولهذا لم يرتد القميص الأبيض سوى 7 مرات في الدوري الإسباني منذ بدايته.